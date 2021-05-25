https://news.day.az/world/1345758.html Нефть продолжает дорожать
Нефть продолжает дорожать
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,22% и составила $68,61 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июле повысилась на 0,14% и составила $66,14.
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