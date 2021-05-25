Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 167 988 054 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 33 922 937 человек, в Индии - 26 948 874, в Бразилии - 16 121 136.

По данным сайта, от коронавируса скончались 3 487 062 человека, выздоровели - 149 402 136.