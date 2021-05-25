Турция впервые поставит БПЛА в страну НАТО и ЕС - Эрдоган
За последние два десятилетия Турции удалось вырваться в мировые лидеры в сфере оборонной промышленности.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Комментируя решение Варшавы закупить у Анкары ударные БПЛА Bayraktar TB2 президент Эрдоган отметил, что "впервые в своей истории Турция будет экспортировать БПЛА в страну, являющуюся членом НАТО и ЕС".
Глава государства сообщил, что в рамках расширенной миссии НАТО по охране воздушного пространства стран-членов альянса Турция в ближайшее время отправит самолеты F-16 в Польшу.
Президент Эрдоган также приветствовал решение Польши направить морские патрульные самолеты и военную миссию на базу Инджирлик на юге Турции в рамках мер безопасности НАТО, адаптированных к Турции.
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