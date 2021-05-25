https://news.day.az/world/1345784.html За последние сутки в Грузии выявлено 1354 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1354 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1354 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерло 15 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 339 315, число умерших выросло до 4 654.
От коронавируса вылечились 320 777 человек.
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