В Иране на президентских выборах зарегистрировано 7 кандидатур

В Иране утверждены кандидаты на участие в президентских выборах 18 июня.

Как сообщает Day.Az, пресс-секретарь Совета конституционного контроля в Исламской Республике Иран Аббасали Кедхудаи заявил, что утверждены кандидатуры 7 человек, которые будут участвовать в президентских выборах.

По его словам, имена уже отправлены в Министерство внутренних дел (МВД), и министерство должно обнародовать имена утвержденных кандидатов.

Отметим, что в Иране регистрацию для участия в президентских выборах прошли 592 человека, из них 40 женщин. На предстоящих президентских выборах свои кандидатуры выдвинули 45 известных людей.

Напомним, предвыборная кампания начнется 28 мая и продлится до 16 июня.