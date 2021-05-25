В Иране на президентских выборах зарегистрировано 7 кандидатур
В Иране утверждены кандидаты на участие в президентских выборах 18 июня.
Как сообщает Day.Az, пресс-секретарь Совета конституционного контроля в Исламской Республике Иран Аббасали Кедхудаи заявил, что утверждены кандидатуры 7 человек, которые будут участвовать в президентских выборах.
По его словам, имена уже отправлены в Министерство внутренних дел (МВД), и министерство должно обнародовать имена утвержденных кандидатов.
Отметим, что в Иране регистрацию для участия в президентских выборах прошли 592 человека, из них 40 женщин. На предстоящих президентских выборах свои кандидатуры выдвинули 45 известных людей.
Напомним, предвыборная кампания начнется 28 мая и продлится до 16 июня.
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