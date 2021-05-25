В России выявили 7 884 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 884. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 017 795, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,16%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%) и Республике Тыва (0,03%). За сутки было выявлено 844 случая заражения в Санкт-Петербурге, 734 - в Московской области, 190 - в Ростовской области, 148 в Воронежской области и 138 в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжают лечение 265 646 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 632 955 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за день были выписаны по выздоровлению 1266 пациентов в Санкт-Петербурге, 594 - в Московской области, 232 - в Саратовской области, 166 - в Ростовской области, 147 - в Иркутской области.

За сутки число летальных исходов возросло на 393 против 319 днем ранее. Всего от инфекции умерли 119 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,38%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 46 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 18 - в Нижегородской области, 15 - в Самарской области, по - 12 в Краснодарском крае, Московской, Свердловской и Ростовской областях.