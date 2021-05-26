В Северной Корее запретили прическу «маллет» и джинсы

В Северной Корее запретили прическу "маллет", некоторые виды пирсинга и узкие джинсы, чтобы защитить страну от "декадентских" западных модных тенденций.

Меры были приняты после статьи в официальной газете "Родонг Синмун" о том, что необходимо сделать больше для "предотвращения захвата страны капиталистической культурой", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Родонг Синмун" опубликовала статью, в которой выражается обеспокоенность по поводу того, что молодые северокорейцы все чаще перенимают западные модные тенденции.

"Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться, чтобы избавиться от них", - говорится в статье.

Сообщается, что власти объявили вне закона все стрижки, кроме 15 и издали приказ о "правильных" прическах.