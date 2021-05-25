Собаки-ищейки могут быстро выявлять коранавирус

В мире множатся исследования о наличии у собак способности выявлять у людей коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об очередном успехе в данной области на этот раз рассказали специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В испытаниях приняли участие шесть специально обученных ищеек благотворительной организации Medical Detection Dogs.

"Мы выяснили , что собаки могут с точностью до 94% определить наличие у человека коронавирусной инфекции. Нас действительно потрясло, что собаки могут делать это очень, очень быстро, каждая собака может проверить от 250 до 300 человек в час. Мы также выяснили, что собаки могут выявлять инфицированных людей, у которых нет симптомов либо низкая концентрация вируса, то есть это люди, которые заразились совсем недавно и инфекцию сразу выявить трудно, потому что у них нет симптомов", - рассказывает Джеймс Логан, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Специалисты предлагают использовать собак для проверки в аэропортах и других местах массового скопления людей, следующий этап эксперимента - проведение опытов в реальной ситуации.