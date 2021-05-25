На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19

Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Об этом сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна.

"Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина - это оружие против вируса", - приводит газета слова Ферна.

Министр также отметил, что к понедельнику 70% населения страны будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Начиная с июля, ношение масок на улице будет необязательным для тех, кто прошел полную иммунизацию, планируется дальнейшее смягчение ограничений при низком числе заболеваний. В ближайшие дни также предусматривается введение сертификатов вакцинации.

Вакцинация в стране проходит среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используются препараты Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.