https://news.day.az/world/1345935.html Стала известна дата свадьбы премьер-министра Великобритании
Стала известна дата свадьбы премьер-министра Великобритании
Свадьба 56-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его 33-летней избранницы Кэрри Саймондс состоится следующим летом.
Пара обручилась в конце 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.
Свадебные планы Джонсона и Саймондс были отложены из-за пандемии.
Это будет третий брак премьер-министра и первый у его невесты.
Место проведения церемонии, запланированной на 30 июля, пока не называется.
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