Стала известна дата свадьбы премьер-министра Великобритании

Свадьба 56-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его 33-летней избранницы Кэрри Саймондс состоится следующим летом.

Пара обручилась в конце 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Свадебные планы Джонсона и Саймондс были отложены из-за пандемии.

Это будет третий брак премьер-министра и первый у его невесты.

Место проведения церемонии, запланированной на 30 июля, пока не называется.