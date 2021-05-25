К тушению пожара в Москве привлекли авиацию

К тушению пожара в двухэтажном здании в Москве привлечена авиация. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, здание находится на демонтаже.

По предварительным сведениям, пострадавших в результате возгорания нет.