https://news.day.az/world/1345961.html К тушению пожара в Москве привлекли авиацию - ВИДЕО
К тушению пожара в Москве привлекли авиацию - ВИДЕО
К тушению пожара в двухэтажном здании в Москве привлечена авиация. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, здание находится на демонтаже.
По предварительным сведениям, пострадавших в результате возгорания нет.
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