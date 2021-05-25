В израильском зоопарке слоны закрыли собой детеныша от ракетных атак

В Израиле сотрудники зоопарка засняли на видео, как слоны реагируют на звуки сирен в зоопарке и защищают детенышей от ракетных атак.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на ролик, размещенный в Facebook, обратили внимание в издании Newsweek.

На кадрах, сделанных в Рамат-Гане к востоку от Тель-Авива, видно, как пять слонов группируются вокруг 14-месячного слоненка по имени Пеле при звуках сирен и взрывов. Животные встали в круг, стараясь защитить слоненка от возможной опасности.

По словам смотрителя зоопарка Гая Кфира, такое поведение слонов "очень нормально" для животных в природе, когда они чувствуют, что им или их детенышам может грозить опасность. В неволе животные научились распознавать звуки сирен.

"Когда они чувствуют опасность, они собирают своих детенышей в центре, окружают их и действуют как своего рода защитный щит", - рассказал Кфир.