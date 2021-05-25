В Дагестане двое детей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

В Дагестане двое маленьких детей выпрыгнули из окна жилого дома, спасаясь от пожара в квартире.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание произошло на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома в городе Избербаш.

В квартире находились двое детей пяти и шести лет, которые выпрыгнули из окна на ковер до приезда пожарных. Позднее стало известно, что еще два ребенка - погибли.

Пострадавших доставили в больницу. Один ребенок находится в реанимации.

Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.