https://news.day.az/world/1345977.html В Дагестане двое детей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара - ВИДЕО
В Дагестане двое детей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара - ВИДЕО
В Дагестане двое маленьких детей выпрыгнули из окна жилого дома, спасаясь от пожара в квартире.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание произошло на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома в городе Избербаш.
В квартире находились двое детей пяти и шести лет, которые выпрыгнули из окна на ковер до приезда пожарных. Позднее стало известно, что еще два ребенка - погибли.
Пострадавших доставили в больницу. Один ребенок находится в реанимации.
Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.
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