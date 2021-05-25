https://news.day.az/world/1346034.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 79 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 79 тыс. человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 208 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 79 056 человек.
За последние сутки в Иране выявлено 11 873 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 855 396.
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