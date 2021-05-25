https://news.day.az/world/1346068.html В Белом доме назвали темы встречи Путина и Байдена
В Белом доме назвали темы встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями", - заявила Псаки на брифинге.
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