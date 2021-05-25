В Белом доме назвали темы встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями", - заявила Псаки на брифинге.