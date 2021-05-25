Найден виновник блокировки Суэцкого канала

Следователи по делу об инциденте с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, доказали вину капитана судна.

Как передает Day.Az, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на главу администрации канала Усама Рабиа.

"Расследование инцидента с Ever Given подтвердило, что была допущена ошибка при ориентировании корабля. Полная ответственность за это лежит на капитане судна, а не на лоцманах канала, так как их мнение необязательное и лишь консультативное", - отметил он.

Кроме найденного виновника блокировки, Рабиа рассказал о нарушениях компании-владельца Ever Given. Она отказалась предоставить данные о стоимости груза на борту, что требовалось для суда, и не оповестила администрацию канала о легковоспламеняющихся товарах.

По примерным оценкам, общая стоимость судна и грузов составляет два миллиарда долларов. Рабиа сообщил, что сумма компенсации, рассчитанной на основании стоимости грузов, - 550 миллионов долларов. При этом изначально с владельцев судна планировали требовать 916 миллионов долларов.

Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. 2 апреля начато расследование причин инцидента.

В перспективе египетские власти собираются расширить участок, на котором произошел инцидент, чтобы в будущем избежать подобных происшествий.