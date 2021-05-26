Премьер-министры стран СНГ подпишут план действий по борьбе с инфекциями

Премьер-министры стран Содружества Независимых Государств на встрече в Минске в пятницу, 28 мая, подпишут план совместных действий по борьбе с инфекционными болезнями и ряд соглашений, в том числе по пресечению использования ложных товарных знаков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в аппарате правительства РФ.

В заседании Совета глав правительств СНГ в Минске примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Основное внимание будет уделено активизации восстановления экономик стран Содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции, цифровой трансформации взаимной торговли", - говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.​​​​​​

Предполагается, что премьер-министры СНГ также рассмотрят вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств Содружества, занятости населения, борьбы с контрафактной продукцией и взаимодействия органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ. "По итогам планируется подписать ряд международных договоров", - сообщили в пресс-службе.

"На среднесрочную перспективу главами правительств будет принят План совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, ориентированный на недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями", - сообщили в аппарате российского кабмина.

Соглашения между странами СНГ

В правительстве РФ отметили, что по итогам заседания планируется также подписать ряд международных договоров, в том числе соглашение "о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Среди других документов, запланированных к подписанию, - соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и о сотрудничестве в сфере занятости населения, а также протокол к соглашению 1992 года о сотрудничестве в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, на период до 2030 года будет утверждена концепция сотрудничества органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами и план основных мероприятий по ее реализации. "Документы нацелены на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно-климатического и социально-экономического характера", - отметили в аппарате правительства России.

Планируется на период до 2025 года утвердить комплекс совместных мер стран СНГ по профилактике и борьбе с ящуром, "который придаст положительную динамику стабилизации эпизоотической ситуации в странах Содружества" и развитию животноводческой отрасли, а также подписать решение "о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации статуса базовой организации государств - участников Содружества". Кроме того, главы правительств примут ряд кадровых решений, касающихся деятельности органов СНГ, в том числе о назначении на должности заместителей председателя исполкома - исполнительного секретаря организации и председателя Статкомитета СНГ.

О заседании

В ходе самого заседания "основное внимание будет уделено мерам восстановления экономик стран Содружества от последствий пандемии" и вопросам цифровой трансформации взаимной торговли, сообщили в кабмине.

Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в ноябре 2020 года в формате видеоконференции.

В этом году отмечается 30-летие Содружества. Как отметили в аппарате кабмина, в этой связи запланирован ряд мероприятий, "в рамках которых будут проанализированы перспективы взаимодействия ее участников в условиях новых экономических реалий, в том числе в результате распространения в мире новой коронавирусной инфекции".

Ранее в кабмине РФ сообщали, что Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко в ходе состоявшегося 24 мая телефонного разговора договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27-28 мая Совета глав правительств СНГ в Минске.