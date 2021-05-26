В Грузии отмечается День Независимости

Сегодня в Грузии отмечается государственный праздник - День Независимости.

Как сообщает Day.Az, торжественная церемония по случаю Дня Независимости начнется сегодня в 11 часов на площади Свободы в Тбилиси.

На церемонии 247 военнослужащих Центра боевой подготовки примут военную присягу и вступят в ряды вооруженных сил Грузии.

Далее будут продемонстрированы различные виды вооружения и военной техники, находящиеся в арсенале Вооруженных сил Грузии. В церемонии также примут участие истребители Су-25, модификация которых только что была завершена в Грузии.

В торжественной церемонии по случаю Дня независимости примет участие и президент Польши Анджей Дуда.

Отметим, что в связи с пандемией государственный праздник День Независимости в Грузии, в отличие от предыдущих лет, проходит без шествий и различных выставок.

Напомним, что Национальный Совет Грузии, приняв "Акт о государственной независимости Грузии" 103 года назад - 26 мая 1918 года, провозгласил независимость страны. Ной Джордания был избран первым президентом Демократической Республики Грузия (ГДР). Государственная независимость, длившаяся 30 месяцев, прервалась в результате советской оккупации. Грузия восстановила свою независимость спустя 70 лет - 9 апреля 1991 года.