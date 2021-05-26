Сирия выбирает президента

26 мая в Сирии проходят выборы президента страны. В волеизъявлении смогут принять участие свыше 18 млн граждан. Участки для голосования открылись в 07:00 (08:00 по бакинскому времени - ред.) и будут работать до 19:00 (20:00), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Учитывая угрозу заражения коронавирусом, власти Сирии заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия. Так как вся страна включена в единый избирательный округ, граждане смогут проголосовать в любой провинции, где они в данный момент находятся.

Ранее представители сирийской оппозиции заявили об отказе от участия в президентских выборах. Не согласились признавать их свободными в ЕС, аналогичную позицию занимают Соединенные Штаты, заявляя, что волеизъявление сирийского народа не соответствует требованиям резолюции 2254.

Борьбу за пост президента Сирии ведут три кандидата: являющийся фаворитом действующий глава государства Башар Асад, экс-депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

Всего заявки на участие в качестве кандидатов подал 51 человек, однако большинству из них было отказано ввиду различных причин. Среди требований к кандидату - быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданства других стран, сообщает "Интерфакс".

Последние дни в Дамаске и других сирийских городах проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Вместе с тем руководство страны не исключает, что террористы могут предпринять вооруженные вылазки с целью срыва голосования. Для предотвращения этого в Сирии приняты дополнительные меры по охране избирательных участков.