https://news.day.az/world/1346161.html В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 334 тыс. человек
В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 334 тыс. человек
За последние сутки в Грузии выявлено 1 015 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 28 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 334 330, число умерших выросло до 4 681.
От коронавируса вылечились 321 928 человек.
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