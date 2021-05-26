В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 334 тыс. человек

За последние сутки в Грузии выявлено 1 015 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 28 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 334 330, число умерших выросло до 4 681.

От коронавируса вылечились 321 928 человек.