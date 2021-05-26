Вакцинация в ЕС набирает обороты

После медленного старта, вызванного главным образом проблемами с поставками, кампания по вакцинации в Евроcоюзе набирает обороты. По словам европейских лидеров, к концу этой недели в страны ЕС будет доставлено 260 млн доз вакцины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с удовлетворением констатирует:

"Мы находимся на пути к достижению нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослого населения Европейского Союза к концу июля".

В Великобритании правительство рапортует об успешном ходе вакцинации, но остаётся тем не менее озабоченность по поводу распространения так называемого "индийского коронавируса". Считается, что этот штамм очень заразен, и в тех местах, где он был обнаружен, проводится массовое тестирование населения, в том числе и в западных кварталах Лондона.

"Хочется думать, что всё у нас в стране под контролем. Будем держать кулаки. Будем надеяться. Мы живём надеждой", - говорит местный житель.

Франция также проводит массовое тестированию и вакцинацию населения в районе Бордо: здесь обнаружен штамм вируса, который сравнивают с британским, но при этом с дополнительной мутацией.

"В эйфории прошлой среды, я думаю, мы немного ослабили бдительность с точки зрения соблюдения мер предосторожности, и особенно сохранения безопасной дистанции, - сетует мэр Бордо Пьер Хурмик. - Очевидно, что вирус распространяется на дружеских вечеринках, дома, в частном порядке. Так что это хорошее предупреждение о том, что битву с Covid-19 мы ещё не выиграли".

В Польше власти пытаются побудить сограждан сделать себе прививку, запустив новую лотерею. Каждый 2000-й вакцинированный получит примерно 115 евро, а также будет и меть четыре шанса на выигрыш в лотерее: каждую неделю будет разыгрываться по 11,5 тыс евро, каждый месяц - около 23 тыс, евро а в финале - два раза по 228 тыс. Предусмотрены и другие призы - ваучеры, электронные самокаты и даже гибридный автомобиль.