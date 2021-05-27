Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок нефти

Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок энергоносителей и коммерческих грузов на острове Маюн (или Перим) в Йемене. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остров, находящийся в Баб-эль-Мандебском проливе между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки, важен не только с точки зрения поставок нефти. AP указывает, что он может стать отличным плацдармом для войны с йеменскими хуситами.

Журналист Джереми Бинни (Jeremy Binnie), активно наблюдающий за судьбой острова, рассказал о возможной причастности Объединенных Арабских Эмиратов к строительству тайной базы. Абу-Даби уже пытался построить взлетно-посадочную полосу в 5,6 километров на острове несколько лет назад.

"Строительство выглядит как попытка установить постоянное присутствие ОАЭ в Йемене. Возможно, это вовсе и не про йеменскую войну, а строители просто заинтересованы в поставках грузов и энергоносителей", - отметил Бинни.

При этом в 2019-м ОАЭ решили сократить военное присутствие в этой стране.