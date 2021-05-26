Премьера Польши заподозрили в совершении преступления

Верховная контрольная палата Польши провела расследование подготовки страны к выборам главы государства 10 мая 2020 года путем почтового голосования из-за пандемии, которые впоследствии состоялись в июне по смешанному принципу и заподозрила в совершении преступления премьер-министра Матеуша Моравецкого и других представителей кабмина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции глава палаты Мариан Банась.

"В связи с результатами проверки, касающейся подготовки и организации выборов президента Польши, назначенных на 10 мая 2020 года с использованием голосования по почте, хочу вам сообщить, что сегодня верховная контрольная палата, принимая во внимание серьезность выявленных в ходе проверок нарушений, направляет в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления главой Совета министров Матеушем Моравецким, руководителем канцелярии главы польского правительства Михалом Дворчиком, министром по контролю за государственными активами Яцеком Сасиным и главой МВД Мариушем Каминьским", - сказал он.

По мнению палаты, глава правительства принимал решения о проведении почтового голосования и вытекающей из них печати соответствующих бюллетеней, не имея для этого юридических оснований. Министры же обвиняются в том, что не воспользовались правом оспорить решения премьера и выполняли их.

Комментируя журналистам эти обвинения, премьер Моравецкий заявил, что считает свои действия, а также действия своих министров верными. "Они повели себя так, как было нужно, повели себя так, чтобы можно было провести выборы", - добавил он.

Президентские выборы должны были пройти в Польше 10 мая 2020 года. Тогда, в разгар пандемии, власти пытались принять закон о проведении в масштабах всей страны дистанционного голосования при помощи почты. Сомнения в правильности принятия такого решения за несколько недель до выборов выразили не только опасающаяся фальсификаций оппозиция и международные организации, но даже члены правящей в Польше коалиции, оказавшейся из-за этого под угрозой распада.

В результате острого политического противостояния и упущенного времени организовать голосование в установленный срок не удалось. Спикер Сейма (нижней палаты парламента) назначила новые выборы на 28 июня, а парламентарии приняли компромиссный закон о проведении голосования по смешанному принципу: классическим способом, то есть с организацией избирательных участков, и по почте - для находящихся на карантине и всех желающих после подачи соответствующей заявки.