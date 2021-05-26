Что изменилось в США спустя год после смерти Джорджа Флойда

Сестра Джорджа Флойда Бриджет ощущает себя настоящей звездой. Спустя год после гибели брата девушка из захолустья Миннеаполиса может позволить себе нарочито крупные серьги из золота, накладные ресницы и крутой внедорожник. А еще по-заправски отмахивается от журналистов как от назойливых мух.

"На самом деле, мой брат гораздо важнее, поэтому я должна сделать все, чтобы сохранить его имя", - заявила онa, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сразу после короткого разговора с нами ее водитель давит на газ и гонит машину в сторону Капитолийского холма, где уже ждет спикер Нэнси Пелоси в алом костюме и броских аксессуарах.

Роли меняются, и на первый план выходит дочь Флойда - шестилетняя Джанна, с которой строгая конгрессвумен обращается как с родной внучкой.

После этих кадров, которые облетели весь мир, рецидивист и бывший вышибала ночного клуба стал национальным героем, а офицер Дерек Шовен - самым презираемым человеком в Америке. Для семьи Джорджа Флойда организовали комфортабельный микроавтобус, планировали вообще борт номер один, дали охрану и роскошный прием в Белом доме.

О чем говорили, осталось за кадром, в Сеть просочились лишь несколько фото. Джо Байден угощал гостей печеньем и пытался искрометно шутить.

В самом Миннеаполисе, родном городе Флойда, жители несут цветы к импровизированному мемориалу. Полицейским дальше нельзя - даже спустя год подъезды к месту гибели Джорджа Флойда перекрыты вот такими самодельными баррикадами, за ними теперь свои правила и свои патрульные.

Но даже этот день Миннеаполис не смог провести спокойно. В разгар очередной памятной акции за спиной нашего коллеги с местного телеканала раздались выстрелы.