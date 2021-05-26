США передислоцируют авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
Американские власти рассчитывают передислоцировать атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan на Ближний Восток для поддержки вывода войск из Афганистана. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, авианосец, базирующийся в данный момент на базе Йокосука в Японии, покинет ее летом этого года. Как ожидается, он будет перенаправлен в ближневосточный регион, где будет находиться по меньшей мере четыре месяца.
Газета подчеркивает, что Ronald Reagan является единственным авианосцем седьмого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Ronald Reagan водоизмещением более 100 тыс. тонн способен нести до 90 самолетов и вертолетов.
Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории - она началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские солдаты покинут страну к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.
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