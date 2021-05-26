Эрдоган: «Байрактары» вынудили многих пересмотреть отношение к стратегии

Первый беспилотный военный самолет турецкого производства планируется поднять в воздух к столетию Турецкой Республики в 2023 году. Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Турецкий лидер привлек внимание к успехам отечественного оборонпрома, в особенности в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов.

Эрдоган назвал беспилотники Bayraktar очередным достижением Общенациональной инициативы технического прогресса. "Беспилотники турецкого производства уже доказали высокую эффективность на поле боя и вынудили многих пересмотреть отношение к военной стратегии", - отметил турецкий лидер.

По его словам, модернизированная версия ударных БПЛА - Akıncı вскоре поступит на вооружение, что повысит значимость турецких беспилотников.

"Наша конечная цель - стать первой страной, поднявшей в небо беспилотный военный самолет на полностью искусственном интеллекте. Это позволит создать более совершенный летательный аппарат, чем самолеты пятого поколения, за которые сегодня соревнуются ведущие страны мира", - сказал президент.