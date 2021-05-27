Саудовская Аравия закрыла воздушное пространство для Израиля

Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильских рейсов накануне утром по неизвестным причинам, задержав на пять часов рейс Israir Airlines в аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Дубай. Об этом пишет израильское издание "Курсор".

Согласно сообщению, рейс 661 Israir, который должен был вылететь в 9:00 по местному времени, по-видимому, был задержан из-за отказа Саудовской Аравии предоставить необходимые разрешения, несмотря на то, что рейс Эль Аль вылетел в Дубай во вторник днем с разрешением на полет через воздушное пространство Саудовской Аравии.

Без разрешения на полеты над Саудовской Аравией маршрут Тель-Авив - Дубай будет неустойчивым, поскольку полеты из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты займут более восьми часов вместо трех.