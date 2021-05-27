https://news.day.az/world/1346445.html Красный Крест попросил у России «Спутник V»
Красный Крест попросил у России «Спутник V»
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой о поставках российской вакцины "Спутник V".
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала Захарова на брифинге.
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