Красный Крест попросил у России «Спутник V»

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой о поставках российской вакцины "Спутник V".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала Захарова на брифинге.