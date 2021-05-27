Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 169 093 368. Такие данные в четверг утром приводит портал Worldometers, передает Day.Az.

По последним данным, за отчетный период времени количество инфицированных в США составило 33 971 207, в Индии - 27 369 093, в Бразилии - 16 275 440 заразившихся.

Согласно порталу, от коронавируса скончались 3 512 497, выздоровели - 150 835 753 человека.