В Армении серьезно обострились отношения между и.о. министра обороны и начальником генштаба

В эти дни серьезно обострились отношения между и.о. министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и начальником генштаба Артаком Давтяном, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Давтян ни одно свое решение не согласовывает с Арутюняном, предпринимая многие шаги в обход и.о. министра.

"О ситуации даже докладывали и.о. премьера Николу Пашиняну, однако тот ничего не делает для исправления ситуации и регулирования субординации.

Огромным влиянием в министерстве пользуется первый заместитель главы генштаба Аршак Карапетян, который стал в ведомстве своеобразным "серым кардиналом". Последний был назначен на эту должность относительно недавно, а ранее он был советником Пашиняна", - пишут российские СМИ.