Министр обороны Армении сбежал в Москву

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян сбежал в Россию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время он пребывает в Москве.

Издание отмечает, что В.Арутюнян намерен провести переговоры по военно-политическому сотрудничеству между двумя странами.