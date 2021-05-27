https://news.day.az/world/1346567.html Министр обороны Армении сбежал в Москву
Министр обороны Армении сбежал в Москву
Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян сбежал в Россию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время он пребывает в Москве.
Издание отмечает, что В.Арутюнян намерен провести переговоры по военно-политическому сотрудничеству между двумя странами.
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