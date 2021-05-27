Швейцария отказалась от договора с ЕС

Швейцария прекращает переговоры с Евросоюзом о рамочном экономическом соглашении. В швейцарском правительстве заявили, что даже после нескольких лет дискуссий сохраняются "фундаментальные разногласия" по ряду ключевых вопросов, и потому продолжать переговоры бессмысленно. При этом среди главных препятствий - нежелание Швейцарии следовать социально-иммиграционной политике ЕС:

Игнацио Кассис, федеральный советник по иностранным делам:

"Полное внедрение Директивы о правах граждан ЕС означало бы изменение принципов миграционной политики, поддержанной большинством населения и кантонами. Более того, это серьёзно отразилось бы на стоимости социальной политики".

Экономические отношения Швейцарии и Евросоюза отражены в более чем сотне двусторонних договоров и соглашений. Новый документ должен был в определённой мере объединить их и углубить интеграцию Швейцарии в Единый рынок. ЕС - крупнейший торговый партнёр Швейцарии. Отказ от рамочного соглашения, по мнению аналитиков, может привести к экономическим ограничениям со стороны Брюсселя.