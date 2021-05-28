Байден потребовал четкие выводы о происхождении COVID-19 от спецслужб США

Американский президент Джо Байден заявил, что у спецслужб США нет достаточной информации о появлении коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Разведывательные службы США не могут с уверенностью сказать, с чего началось распространение новой инфекции: с контакта человека с зараженным животным или с происшествия в лаборатории, указывается в заявлении президента.

"После того, как я стал президентом, я попросил своего помощника по национальной безопасности поручить разведсообществу подготовить отчет о наиболее свежих результатах их анализа происхождения COVID-19. На сегодняшний день все объединились вокруг двух возможных сценариев, но не пришли к окончательному выводу по этому вопросу", - цитирует слова Байдена пресс-служба Белого Дома.

В связи с этим американский лидер дал поручение "удвоить усилия" в изучении всех имеющихся сведений и в течение 90 дней подготовить новый отчет по этой теме. Он считает, что это позволит приблизиться к более четкому выводу, сообщается на сайте администрации США.

Кроме того, Америка считает, что Китай не обеспечил достаточную прозрачность при изучении обстоятельств возникновения новой коронавирусной инфекции. В Белом доме добавили, что Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы заставить Китай предоставить все существующие данные и доказательства.