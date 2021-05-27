В Турции еще 166 человек стали жертвами коронавируса

В Турции за последние 24 часа еще 166 человек стали жертвами коронавируса.

Как сообщает Haber Global со ссылкой на Министерство здравоохранения страны, были проведены 221 214 тестов на выявление COVID-19. Результаты 8 738 из них оказались положительными, передает Day.Az.

За последние сутки 12 205 человек выздоровели от вируса и вернулись к повседневной жизни. Общее число вылечившихся составило 5 057 713.

Отмечается, что в настоящее время 1 561 пациент с диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии в больницах страны.