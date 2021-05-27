Подростки надругались над школьницей и отправили ВИДЕО ее матери

В Барнауле 14-летняя школьница в компании сверстников надругалась над 11-летней девочкой в заброшенном доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По версии следователей, сначала девочка избила потерпевшую, а затем совершила в ее отношении действия сексуального характера и сняла происходящее на видео.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста") УК РФ. Подозреваемая задержана.

Как уточняет "Комсомольская правда", запись с издевательствами подростки отправили матери потерпевшей, которая сразу же обратилась в полицию.