Глава МИД Армении подал в отставку

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РА Анна Нагладян

Айвазян был назначен министром иностранных дел 8 ноября 2020 года, сразу после ухода с этого поста Зограба Мнацаканяна. Оба подали в отставку из-за разногласий с руководством страны.