https://news.day.az/world/1346786.html Глава МИД Армении подал в отставку
Глава МИД Армении подал в отставку
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РА Анна Нагладян
Айвазян был назначен министром иностранных дел 8 ноября 2020 года, сразу после ухода с этого поста Зограба Мнацаканяна. Оба подали в отставку из-за разногласий с руководством страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре