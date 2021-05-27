В Германии от коронавируса вакцинировались более 13 млн. человек

Около 13 млн жителей или 15,7% населения Германии сделали две прививки от коронавируса, 35 млн немцам введена одна доза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами регионов страны.

"35 млн немцев - это 41,5% населения - сделали как минимум одну прививку, и 13 млн - 15,7% - уже полностью привиты (то есть получили две инъекции - прим. ТАСС)", - сказала она. Меркель указала на то, что среди пожилых граждан и людей из особо уязвимых групп населения вакцинация "привела к положительному эффекту", а именно, значительно сократилось число случаев заражения коронавирусом с тяжелым течением заболевания. "Сокращается число новых заражений и, что радует, количество занятых мест в отделениях интенсивной терапии", - констатировала канцлер.

"Мы подчеркиваем приверженность нашему обещанию до конца лета предложить сделать прививку каждому жителю", - подчеркнула Меркель. Она также сообщила, что правительство ФРГ рассчитывает на скорейшее одобрение в ЕС вакцины от консорциума BioNTech и Pfizer для детей старше 12 лет. В случае положительного результата в Германии планируют начать делать прививки этой группе населения после 7 июня, когда будет отменено правило очередности при вакцинации.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются вакцины, разработанные BioNTech - Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.