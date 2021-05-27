Байден пообещал обнародовать доклад разведки США о возникновении коронавируса
Президент США Джо Байден скорее всего обнародует следующий доклад американской разведки об обстоятельствах распространения нового коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее обещание глава вашингтонской администрации дал в четверг в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд перед рабочей поездкой в Кливленд (штат Огайо).
На прямой вопрос о том, будет ли представлен общественности упомянутый отчет, который спецслужбы США должны подготовить в течение трех месяцев, Байден ответил: "Да, если только нет чего-то [такого], о чем мне не известно".
При этом глава Белого дома заявил, что не знает, какими в точности станут выводы американской разведки. "Если бы я это знал, я бы не требовал проведения 90-дневного рассмотрения [вопроса]. Я не знаю", - сказал президент.
В распространенном в среду от его имени Белым домом письменном заявлении говорилось, что разведсообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. В связи с этим Байден поручил спецслужбам США "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета. Руководитель американской администрации надеется, что это позволит "приблизиться к более четкому выводу".
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