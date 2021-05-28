Ученые предупредили о приближении катастрофы на Земле

Ученые из США предупредили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Phys.org.

По мере роста температуры на планете арктические льды начинают таять. Это напрямую влияет на жизнь людей. Однако не меньшую опасность для человечества представляет и Антарктика. В этом регионе достаточно льда, чтобы в результате глобального потепления спровоцировать повышение уровня Мирового океана на 60 метров, отмечают специалисты.

"Мы уже видим первые признаки этой проблемы", - говорится в статье.

Согласно последним исследованиям, таяние ледников может выйти из-под контроля всего лишь за несколько десятилетий. При этом сокращение парниковых газов и технологический прогресс, скорее всего, не предотвратят катастрофу, считают ученые.

При сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния примерно к 2060 году. Повышение уровня Мирового океана достигнет таких размеров, которые станут необратимыми во временных масштабах существования человечества.

Очищение атмосферы Земли от углекислого газа к тому моменту не сможет остановить этот процесс, и к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сегодня, подытожили специалисты.