В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом сообщил о розыгрыше 116,5 миллионов долларов среди вакцинированных от COVID-19, десять человек получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом написал губернатор в Twitter.

"Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллиона долларов для вакцинированных калифорнийцев", - написал губернатор.

Десять человек, выбранных 15 июня, получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов, еще 30 вакцинированных победителей, выбранных 4 и 11 июня, смогут получить по 50 тысяч долларов.

Принять участие в лотерее смогут жители Калифорнии в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы первую прививку.

Лотерея, объявленная в Калифорнии, уже не первая в своем роде в США. Ранее в мае губернатор штата Колорадо также заявил, что привитые жители штата получат шанс выиграть 1 миллион долларов в результате проводимой властями лотереи.