Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 169 643 590 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 33 999 680 человек, в Индии - 27 555 457, в Бразилии - 16 342 162.

По данным сайта, от коронавируса скончались 3 525 259 человек, выздоровели - 151 343 702.