Армении грозит гражданская война - горькое признание Тер-Петросяна
Обстановка в Армении грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну, страну ожидают печальные дни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.
По его словам, существует ярко выраженный антагонизм между сторонниками и.о. премьера Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна. И ему самому страшно представить, что будет, если эту вражду не пресечь.
Тер-Петросян считает, что обе стороны решают вопрос жизни и смерти.
Он уверен, что парламентская форма правления для Армении означает гибель. И непременно следует вернуться к президентской форме правления.
Тер-Петросян назвал переход к парламентской форме правления самой большой ошибкой третьего президента Сержа Саргсяна, который навлек беду на свою же голову.
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