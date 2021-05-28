Крупнейшие нефтяные компании мира получили удар по планам

Сразу три нефтяные компании Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron, входящие в число крупнейших в мире, проиграли на этой неделе в спорах с экоактивистами по поводу собственных планов развития, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для Shell серьезным ударом стало поражение в Гааге в споре с экологической организацией Friends of the Earth ("Друзья Земли"). Суд постановил, что компания обязана сократить выбросы углекислого газа на 45%, поскольку несет ответственность за изменение климата.

Акционеры Chevron впервые большинством голосов одобрили требование к своему менеджменту установить конкретные цели по косвенным выбросам. Речь идет о процессах, которые относятся к работе компании, но не контролируются ею напрямую. Например, производство материалов, которые она использует, или связанные с поездками сотрудников выбросы.

Для Exxon Mobil проблемой стала поддержка акционеров на годовом собрании идей хедж-фонда-активиста Engine No 1. В совет директоров, как следует из предварительных подсчетов, прошли как минимум два из четырех предложенных фондом кандидатов.

Фонд Engine No 1 владеет пакетом акций Exxon Mobil стоимостью 54 млн долларов. Компания потратила 35 млн долларов на борьбу с его активностью, но безрезультатно. Гендиректор нефтяного гиганта Даррен Вудс признал поражение и отметил, что Exxon Mobil услышала высказанное акционерами пожелание по снижению климатических рисков.