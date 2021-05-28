https://news.day.az/world/1346887.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 28 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 28 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 1056 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 28 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 341 894, число умерших - 4 727.
Вылечились 324 426 человек.
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