В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 28 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 1056 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 28 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 341 894, число умерших - 4 727.

Вылечились 324 426 человек.