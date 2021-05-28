В Шри-Ланке пытаются предотвратить экологическую катастрофу

Военно-морские силы Шри-Ланки пытаются предотвратить экологическую катастрофу. Уже несколько дней пожар полыхает на грузовом судне, вставшем на якорь вблизи порта Коломбо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, танкер под сингапурским флагом следовал из индийского штата Гуджарат и перевозил тысячи контейнеров, в том числе с химикатами и топливом.

В результате инцидента в воду уже упали восемь емкостей с гранулами для производства полиэтилена, перемешанными со сгоревшей нефтью, что привело к загрязнению популярного пляжа Негомбо, расположенному вблизи столицы. Доступ на пляж закрыт.

Властям Шри-Ланки помогают спасатели из Нидерландов и Индии. Из-за пожара, который разгорелся в контейнере с азотной кислотой, 186-метровое судно может разломиться на части. Проводится расследование. По предварительным данным, экипаж заметил утечку азотной кислоты еще до захода в воды Шри-Ланки.

По оценкам специалистов, на ликвидацию огня на судне потребуется еще несколько дней.