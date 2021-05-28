Российская "Википедия" заявила о рисках получить статус иноагента

Российская "Википедия" может подпасть под санкции и быть объявлена иноагентом в случае открытия филиала в РФ. Такое мнение высказал исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа ру", представляющей интересы "Википедии" в России, Станислав Козловский на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если будет сделано официальное представительство некоммерческой организации в России, она автоматом становится иностранным агентом, на нее накладываются все эти санкции против иностранных агентов", - сказал Козловский на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Он добавил, что "Википедия" является некоммерческой организацией, ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента.