Литва высылает двух белорусских дипломатов

Власти Литвы объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Беларуси. Об этом в пятницу сообщил МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 28 мая, представитель посольства Беларуси в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", - говорится в сообщении ведомства.

"Сотрудники посольства Беларуси высылаются из Литвы за не совместимую с дипломатическим статусом деятельность", - поясняет МИД.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.