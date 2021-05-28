Житель Франции с ножом напал на полицейскую

Во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр на западе страны вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, пишет Ouest-France, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Мужчина в пятницу, 28 мая, около 10.30 зашел в отделение городской муниципальной полиции. Он несколько раз ударил ножом 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов.

После нападения злоумышленник скрылся, при этом он забрал служебный пистолет сотрудницы полиции.

Для поиска нападавшего была развернута масштабная операция с участием 240 жандармов, служебных собак. Были также задействованы вертолеты.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении задержан. При его задержании пострадали двое полицейских, сообщает BFM TV.

Злоумышленник, увидев жандармов, открыл стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов получили легкие ранения.

Сам подозреваемый также ранен. Его состояние оценивается как тяжелое.

На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.