Россия и Пакистан построят газопровод

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода Пакистанский поток, сообщает Минэнерго РФ в пятницу, 28 мая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Протяженность газопровода составит 1,1 тыс. км, пропускная способность - до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере.