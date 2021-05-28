Дом-укрытие супруги бывшего президента США выставили на продажу

В столице США Вашингтоне на продажу выставили дом, где в 1963 году укрылась жена президента Джона Кеннеди Жаклин. Первая леди переехала туда вместе с детьми после убийства супруга, пишет Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нынешние владельцы попросили за резиденцию в районе Джорджтаун 10 миллионов долларов. Дом был построен в 1805 году. В свое время им владели губернатор штата Нью-Йорк Аверелл Гарриман и его супруга Памела. Постройка считается "выдающимся образцом архитектуры федерального периода".

Дом площадью 9,2 тысячи квадратных футов (около 855 квадратных метров) находится на участке меньше акра. На территории есть несколько террас, бассейн, сады и парковка на пять машин. По данным New York Post, в доме расположены восемь спален, шесть ванных комнат, гостиные и столовая.

Резиденцию выставляли на продажу в июне 2016 года. Владельцы также планировали выручить от сделки 10 миллионов долларов. Кеннеди прожила там меньше года, после чего переехала в Нью-Йорк, чтобы избежать внимания туристов. Позже владение перешло к издателю Майклу Стрейту.